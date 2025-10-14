Трамп возмутился из-за своего фото на обложке журнала Time

Президент США Дональд Трамп возмутился из-за того, какую его фотографию журнал Time разместил на своей обложке.

Об этом американский президент написал в своей соцсети Truth Social.

Журнал Time разместил на обложке нового номера фотографию Трампа. Номер посвятили заключенному под руководством США соглашению о перемирии между Израилем и террористической группировкой ХАМАС.

"Оставшиеся в живых израильские заложники, которые удерживались в секторе Газа, были освобождены в рамках первой фазы мирного плана Дональда Трампа вместе с освобождением палестинских заключенных. Это соглашение может стать знаковым достижением второго срока Трампа и ознаменовать стратегический поворотный момент для Ближнего Востока", – говорится в сообщении Time в Х.

Реагируя на это, Трамп отметил, что Time написал "довольно хорошую статью" о нем.

"Но фотография может быть худшей за всю историю. Они "убрали" мои волосы, а затем добавили что-то, что плавало над моей головой и выглядело как плавающая корона, но очень маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось, когда меня фотографируют снизу, и это очень плохая фотография, и она заслуживает критики", – написал Трамп.

Напомним, 9 октября американский президент Дональд Трамп заявил, что Израиль и ХАМАС подписали первый этап мирного плана, который предусматривает освобождение всех заложников и отвод израильских войск на согласованную линию.

13 октября Трамп объявил войну в Газе официально завершенной.