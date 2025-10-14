В Італії після потужного вибуху заарештували ще одного підозрюваного

Італійські правоохоронці затримали третього підозрюваного у вибуху будинку, внаслідок якого загинули троє карабінерів.

Про це пише Ansa, передає "Європейська правда".

Третього мешканця фермерського будинку в муніципалітеті Кастель-д’Аццано, який втік одразу після вибуху, розшукали і заарештували карабінери.

Йдеться про 65-річного чоловіка Франко Рампоні, якого військова поліція затримала на його власній території.

Зазначається, що чоловік не чинив опору при затриманні.

Фото: Ansa

Нагадаємо, вранці 14 жовтня в італійській провінції Верона стався потужний вибух у будинку, внаслідок якого загинули троє карабінерів. Після цього правоохоронці заарештували жінку та чоловіка. Іншого розшукували після того, як він втік з місця події.

ЗМІ писали, що поліція втрутилася, щоб виселити жителів будинку, коли стався вибух. Зазначалося, що у будинку накопичився газ, і вибух стався в момент, коли відчинилися вхідні двері. Ударна хвиля вразила поліцейських і пожежників, які саме заходили всередину.

Виселення планували здійснити протягом кількох днів після декількох невдалих спроб, які раніше зривалися через погрози мешканців підірвати себе.