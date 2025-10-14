В Италии после мощного взрыва арестовали еще одного подозреваемого

Итальянские правоохранители задержали третьего подозреваемого во взрыве дома, в результате которого погибли трое карабинеров.

Об этом пишет Ansa, передает "Европейская правда".

Третьего жителя фермерского дома в муниципалитете Кастель-д'Аццано, который сбежал сразу после взрыва, нашли и арестовали карабинеры.

Речь идет о 65-летнем Франко Рампони, которого военная полиция задержала на его собственной территории.

Отмечается, что мужчина не оказывал сопротивления при задержании.

Фото: Ansa

Напомним, утром 14 октября в итальянской провинции Верона произошел мощный взрыв в доме, в результате которого погибли трое карабинеров. После этого правоохранители арестовали женщину и мужчину. Другого разыскивали после того, как он сбежал с места происшествия.

СМИ писали, что полиция вмешалась, чтобы выселить жителей дома, когда произошел взрыв. Отмечалось, что в доме накопился газ, и взрыв произошел в момент, когда открылась входная дверь. Ударная волна поразила полицейских и пожарных, которые как раз заходили внутрь.

Выселение планировали осуществить в течение нескольких дней после нескольких неудачных попыток, которые ранее срывались из-за угроз жильцов взорвать себя.