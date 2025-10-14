ЗМІ: в Італії після вибуху, що забрав життя карабінерів, заарештували двох підозрюваних

Після потужного вибуху в фермерському будинку в Кастель-д’Аццано, поблизу Верони, унаслідок якого загинули троє офіцерів карабінерів і поранено 13 військових і поліцейських, італійська поліція заарештувала двох осіб – чоловіка та жінку, віком близько 60 років.

Про це пише Ansa, передає "Європейська правда".

Як пише видання, чоловік і жінка, віком 60 років, які є братом і сестрою, були заарештовані поліцією, а третій член сім'ї все ще розшукується в цьому районі.

За попередніми даними, поліція втрутилася, щоб очистити будинок, в якому перебували три людини, коли стався вибух. Весь двоповерховий фермерський будинок обвалився, заблокувавши солдатів і офіцерів.

Агентство із посиланням на співрозмовників зазначило, що будинок був насичений газом, і вибух стався, коли відчинилися вхідні двері, вразивши поліцейських і пожежників, які вдиралися всередину.

Виселення планувалося протягом декількох днів після кількох спроб виселити людей з цього будинку, які "ніколи не були успішними через погрози підірвати себе".

Як зазначається, мешканці забарикадувалися в будинку, і після кількох спроб вивести їх, поліція вжила заходів: деякі поліцейські піднялися на дах, щоб спуститися в будівлю зверху, а інші попрямували до входу, щоб продовжити рейд.

Коли вони дісталися до дверей, зсередини відчувався сильний запах газу, який, майже напевно, виходив з одного або декількох балонів, і коли вхідні двері були відкриті, пролунав гучний вибух, який вразив поліцейських, пожежників і військових.

Після цього будинок охопило полум'я, а решта чоловіків, що були на місці, включно із медичним персоналом з кількома каретами швидкої допомоги, кинулися на допомогу.

Поранену жінку затримали, а також одного з братів. Наразі правоохоронці розшукують іншого.

"Ми повинні були виконати ордер на обшук. Ми також шукали коктейлі Молотова. Карабінери та поліція намагалися діяти з максимальною безпекою та з усім необхідним обладнанням. Але результат був несподіваним і дуже болючим", – заявив головний прокурор Верони Раффаеле Тіто, який прибув на місце вибуху.

Напередодні у німецькій столиці стався вибух у житловому комплексі, внаслідок чого 13 людей доправили до лікарень.

7 жовтня у Мадриді частково обвалилася будівля неподалік від королівського театру.

На місці обвалу будівлі в історичному центрі виявили тіла чотирьох загиблих.