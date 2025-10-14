Іспанія збереже заборону на постачання зброї Ізраїлю попри мирну угоду щодо Гази

Іспанія збереже ембарго постачання зброї Ізраїлю попри те, що близькосхідна країна і бойовики ХАМАС уклали мирну угоду.

Про це в інтерв’ю Cadena SER заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що після укладення угоди "відкривається вікно можливостей для зміцнення миру" на всьому Близькому Сході.

"Ембарго на поставки зброї залишається в силі. Зараз ми маємо перемир'я, і тепер ми маємо будувати мир. Відкрилася можливість, коли ми маємо супроводжувати цей шлях, з Іспанії та з Європи, з нашим власним поглядом на міжнародні відносини та за участю Організації Об'єднаних Націй", – додав Санчес, вітаючи звільнення заручників та палестинських в'язнів.

Він також закликав рухатися до рішення на основі двох держав.

Санчес також вважає, що прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу має відповісти перед Міжнародним кримінальним судом.

Як відомо, 8 жовтня іспанський парламент схвалив закріплення в законі ембарго на постачання зброї Ізраїлю.

Нагадаємо,13 жовтня Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Підписання відбулося під час міжнародного саміту, який Єгипет прийняв з цієї нагоди. На події були присутні також лідери європейських країн.

Перед цим Дональд Трамп заявив, що вважає війну в Газі офіційно завершеною.