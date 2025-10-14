Испания сохранит запрет на поставки оружия Израилю, несмотря на мирное соглашение по Газе

Испания сохранит эмбарго на поставки оружия Израилю, несмотря на то, что ближневосточная страна и боевики ХАМАС заключили мирное соглашение.

Об этом в интервью Cadena SER заявил премьер-министр Испании Педро Санчес, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что после заключения соглашения "открывается окно возможностей для укрепления мира" на всем Ближнем Востоке.

"Эмбарго на поставки оружия остается в силе. Сейчас мы имеем перемирие, и теперь мы должны строить мир. Открылась возможность, когда мы должны сопровождать этот путь, из Испании и из Европы, с нашим собственным взглядом на международные отношения и с участием Организации Объединенных Наций", – добавил Санчес, приветствуя освобождение заложников и палестинских заключенных.

Он также призвал двигаться к решению на основе двух государств.

Санчес также считает, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху должен ответить перед Международным уголовным судом.

Как известно, 8 октября испанский парламент одобрил закрепление в законе эмбарго на поставки оружия Израилю.

Напомним, 13 октября Трамп и представители Египта, Катара и Турции подписали документ о прекращении войны в секторе Газы между Израилем и группировкой ХАМАС.

Подписание состоялось во время международного саммита, который Египет принял по этому случаю. На событии присутствовали также лидеры европейских стран.

Перед этим Дональд Трамп заявил, что считает войну в Газе официально завершенной.