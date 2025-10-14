В Естонії тривожаться через збільшення кількості виданих росіянам шенгенських віз

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ звернув увагу колег на проблему зростання кількості шенгенських віз, які видають громадянам РФ.

Заяву очільника естонського МВС наводить ERR, повідомляє "Європейська правда".

Глава МВС Естонії наголосив на тривожній тенденції збільшення кількості віз, що видаються росіянам, назвавши це серйозною загрозою для безпеки Європи.

"Недемократичний режим Росії являє собою значне джерело загрози для Шенгенської зони і країн ЄС. Тому вкрай важливо запобігти проникненню учасників війни проти України та осіб, які співчувають російському режиму, у суспільства держав-членів ЄС. Ми маємо діяти спільно, щоб забезпечити єдність позиції всіх держав-членів у цьому питанні", – зазначив Таро.

За його словами, стосовно шенгенських віз і посвідок на проживання необхідно спільно застосовувати суворі обмеження, щоб перешкодити вільному переміщенню осіб, корисних російському режиму.

"Ми маємо узгодити й уніфікувати обмін інформацією про загрози, оскільки досить імовірно, що Росія під керівництвом своїх розвідслужб використовує таких людей для проведення гібридних операцій проти країн Шенгенської зони та Європейського Союзу", – додав Таро.

ЗМІ раніше повідомили, що в ЄС готують обмеження на пересування російських дипломатів Європою.

Чехія пропонує включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року.