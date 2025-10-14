В Эстонии тревожатся из-за увеличения количества выданных россиянам шенгенских виз

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро на заседании Совета ЕС по вопросам юстиции и внутренних дел обратил внимание коллег на проблему роста количества шенгенских виз, которые выдают гражданам РФ.

Заявление главы эстонского МВД приводит ERR, сообщает "Европейская правда".

Глава МВД Эстонии отметил тревожную тенденцию увеличения количества виз, выдаваемых россиянам, назвав это серьезной угрозой для безопасности Европы.

"Недемократический режим России представляет собой значительный источник угрозы для Шенгенской зоны и стран ЕС. Поэтому крайне важно предотвратить проникновение участников войны против Украины и лиц, которые сочувствуют российскому режиму, в общества государств-членов ЕС. Мы должны действовать сообща, чтобы обеспечить единство позиции всех государств-членов в этом вопросе", – отметил Таро.

По его словам, в отношении шенгенских виз и видов на жительство необходимо совместно применять строгие ограничения, чтобы помешать свободному перемещению лиц, полезных российскому режиму.

"Мы должны согласовать и унифицировать обмен информацией об угрозах, поскольку весьма вероятно, что Россия под руководством своих разведслужб использует таких людей для проведения гибридных операций против стран Шенгенской зоны и Европейского Союза", – добавил Таро.

СМИ ранее сообщили, что в ЕС готовят ограничения на передвижение российских дипломатов по Европе.

Чехия предлагает включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года.