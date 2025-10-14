В Естонії криптоінвестора, який донатив армії РФ, змусили сплатити українцям в 30 разів більше

Державна прокуратура Естонії покарала криптоінвестора, який робив пожертви на користь російської армії тим, що змусила його заплатити значну суму Українському культурному центру.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

У 2022 році криптоінвестор, ім'я якого не розголошується, тричі пожертвував кошти організації, що займається закупівлею обладнання для російських військовослужбовців, які воюють в Україні.

Криптоінвестор, який перебував в Естонії, зробив зі свого рахунку на криптобіржі Binance три платежі по 0,0008 біткоїна, через коливання курсу сума переказів у різні дати становила відповідно 23,30 євро, 15,20 євро і 16,10 євро, тобто всього на благо російської армії було пожертвувано 54,60 євро.

Така діяльність привернула увагу Поліції безпеки Естонії (КаПо), оскільки перший переказ було здійснено 7 червня 2022 року – приблизно через місяць після того, як до Кримінального кодексу Естонії було внесено нову статтю про підтримку акту агресії іноземної держави.

Помічник державного прокурора Маргарет Берес вирішила, що в цьому випадку можливо застосувати оппортунітет – захід, що дозволяє припинити кримінальну справу без суду, якщо підозрюваний виконає певні умови.

Інвестор погодився пожертвувати українській благодійній організації суму, що в 30 разів перевищує його перекази на підтримку російської армії, тобто 1638 євро.

Прокуратура випадковим чином вибрала одержувача пожертви – ним стала діюча в Таллінні некомерційна організація "Український культурний центр". Крім того, на криптоінвестора чекає 75 годин суспільно корисних робіт протягом пів року.

За словами Берес, якщо підозрюваний ухилиться від виконання цих зобов'язань, то прокуратура відновить кримінальне провадження.

Раніше Естонія засудила до майже п’яти років ув’язнення солдата з добровільної оборонної організації, який шпигував на користь Росії.

Наприкінці травня Естонія видворила та передала українській владі громадянина України, який підтримував контакти з російською ФСБ.