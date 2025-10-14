В Эстонии криптоинвестора, донатившего армии РФ, заставили жертвовать украинцам в 30 раз больше

Государственная прокуратура Эстонии наказала криптоинвестора, который делал пожертвования в пользу российской армии тем, что заставила его заплатить значительную сумму Украинскому культурному центру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

В 2022 году криптоинвестор, имя которого не разглашается, трижды пожертвовал средства организации, занимающейся закупкой оборудования для российских военнослужащих, воюющих в Украине.

Криптоинвестор, находившийся в Эстонии, сделал со своего счета на криптобирже Binance три платежа по 0,0008 биткоина, из-за колебаний курса сумма переводов в разные даты составляла соответственно 23,30 евро, 15,20 евро и 16,10 евро, то есть всего на благо российской армии было пожертвовано 54,60 евро.

Такая деятельность привлекла внимание Полиции безопасности Эстонии (КаПо), поскольку первый перевод был осуществлен 7 июня 2022 года – примерно через месяц после того, как в Уголовный кодекс Эстонии была внесена новая статья о поддержке акта агрессии иностранного государства.

Помощник государственного прокурора Маргарет Берес решила, что в данном случае возможно применить оппортунитет – меру, позволяющую прекратить уголовное дело без суда, если подозреваемый выполнит определенные условия.

Инвестор согласился пожертвовать украинской благотворительной организации сумму, в 30 раз превышающую его переводы на поддержку российской армии, то есть 1638 евро.

Прокуратура случайным образом выбрала получателя пожертвования – им стала действующая в Таллинне некоммерческая организация "Украинский культурный центр". Кроме того, криптоинвестора ждет 75 часов общественно полезных работ в течение полугода.

По словам Берес, если подозреваемый уклонится от выполнения этих обязательств, то прокуратура возобновит уголовное производство.

Ранее Эстония приговорила к почти пяти годам заключения солдата из добровольной оборонной организации, который шпионил в пользу России.

В конце мая Эстония выдворила и передала украинским властям гражданина Украины, который поддерживал контакты с российской ФСБ.