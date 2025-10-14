Великі валізи та щедрі компенсації: у Європарламенті підтримали права авіапасажирів

Європейські авіакомпанії у вівторок засудили прийняття транспортним комітетом Європейського парламенту тексту законопроєкту, який відмовляється ускладнювати авіапасажирам отримання компенсації за затримку рейсів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Текст, прийнятий комітетом у понеділок 34 голосами проти 0 при двох, що утрималися, також підтримує пропозицію дозволити пасажирам безкоштовно брати на борт літака ручну поклажу вагою до 7 кілограмів.

Текст представляє позицію парламенту щодо проєкту реформи прав авіапасажирів.

Позиція різко контрастує з пропозиціями Єврокомісії та Ради ЄС, а це означає, що тристоронні переговори, які розпочнуться в середу, швидше за все, не будуть успішними.

Позиція комітету обурила авіаційну галузь, і у вівторок A4E – лобі авіакомпаній Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair і British Airways – назвала текст парламенту "нереалістичним".

Чинне регулювання надає авіапасажирам компенсацію в розмірі від 250 до 600 євро, залежно від довжини маршруту, за всі рейси, затримані щонайменше на три години.

У 2013 році Комісія запропонувала підвищити поріг затримки до п'яти годин для всіх рейсів всередині ЄС або для рейсів на відстань до 3 500 км; дев'яти годин для рейсів за межі ЄС на відстань від 3 500 км до 6 000 км; і 12 годин для рейсів за межі ЄС на відстань понад 6 000 км.

Документ був заблокований протягом багатьох років і зрушив з місця лише тоді, коли в червні Рада запропонувала встановити поріг у чотири години для польотів на відстань до 3500 км або в межах ЄС, і шість годин для польотів на відстань понад 3500 км.

Але Європарламент виступив проти скорочення прав на компенсацію, і учасники переговорів мають намір наполягати на цій позиції під час майбутніх тристоронніх переговорів.

Позиція парламенту також включає право на безкоштовне перевезення однієї одиниці ручної поклажі вагою до 7 кілограмів, навіть на лоукостах, за умови, що вона не перевищуватиме "максимальних розмірів 100 см (сума довжини, ширини та висоти)".

Пасажирам також буде дозволено брати з собою невелику сумку під сидіння.

Рада ЄС хоче дозволити лише одну безкоштовну сумку з максимальними розмірами 40 см х 30 см х 15 см, яка може поміститися під переднім сидінням.

Авіакомпанії також виступають проти позиції парламенту.

Раніше гендиректор ірландського лоукостера Ryanair Майкл О’Лірі розкритикував ініціативу Європарламенту, якою хочуть розширити гарантовані права пасажирів щодо ручної поклажі.

Нагадаємо, польський регулятор почав розслідування щодо правил перевезення багажу у літаках лоукостерів WizzAir i Ryanair після численних скарг пасажирів з цього приводу.

Торік угорський регулятор оштрафував WizzAir на 770 тисяч євро за непрозорий опис сервісу автоматичної реєстрації (check-in) і скеровування клієнтів до дорожчих пакетів послуг.