Большие чемоданы и щедрые компенсации: в Европарламенте поддержали права авиапассажиров

Европейские авиакомпании во вторник осудили принятие транспортным комитетом Европейского парламента текста законопроекта, который отказывается усложнять авиапассажирам получение компенсации за задержку рейсов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Текст, принятый комитетом в понедельник 34 голосами против 0 при двух воздержавшихся, также поддерживает предложение разрешить пассажирам бесплатно брать на борт самолета ручную кладь весом до 7 кг.

Текст представляет позицию парламента по проекту реформы прав авиапассажиров.

Позиция резко контрастирует с предложениями Еврокомиссии и Совета ЕС, а это означает, что трехсторонние переговоры, которые начнутся в среду, скорее всего, не будут успешными.

Позиция комитета возмутила авиационную отрасль, и во вторник A4E – лобби авиакомпаний, в которое входят Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair и владелец British Airways, компания IAG – назвала текст парламента "нереалистичным".

Действующее регулирование предоставляет авиапассажирам компенсацию в размере от 250 до 600 евро, в зависимости от протяженности маршрута, за все рейсы, задержанные минимум на три часа.

В 2013 году Комиссия предложила повысить порог задержки до пяти часов для всех рейсов внутри ЕС или для рейсов на расстояние до 3 500 км; девяти часов для рейсов за пределы ЕС на расстояние от 3 500 км до 6 000 км; и 12 часов для рейсов за пределы ЕС на расстояние более 6 000 км.

Документ был заблокирован в течение многих лет и сдвинулся с места только тогда, когда в июне Совет предложил установить порог в четыре часа для полетов на расстояние до 3500 км или в пределах ЕС, и шесть часов для полетов на расстояние более 3500 км.

Но Европарламент выступил против сокращения прав на компенсацию, и участники переговоров намерены настаивать на этой позиции во время предстоящих трехсторонних переговоров.

Позиция парламента также включает право на бесплатную перевозку одной единицы ручной клади весом до 7 кг, даже на лоукостах, при условии, что она не будет превышать "максимальных размеров 100 см (сумма длины, ширины и высоты)".

Пассажирам также будет разрешено брать с собой небольшую сумку под сиденье.

Совет ЕС хочет разрешить только одну бесплатную сумку с максимальными размерами 40 см х 30 см х 15 см, которая может поместиться под передним сиденьем.

Авиакомпании также выступают против позиции парламента.

"Политические призывы ввести "бесплатную" ручную кладь полностью не согласуются с предпочтениями пассажиров", – заявили в A4E, утверждая, что пассажиры предпочитают более дешевые тарифы и возможность приобрести дополнительные сумки, а не платить более высокие тарифы за билет, который включает ручную кладь.

Позиция парламента также предоставляет пассажирам право выбора между бумажным и цифровым посадочным талоном – предложение, которое резко контрастирует с недавним заявлением Ryanair о том, что с 12 ноября все пассажиры должны будут предъявлять цифровой билет в официальном приложении авиакомпании.

Ранее гендиректор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири раскритиковал инициативу Европарламента, которой хотят расширить гарантированные права пассажиров в отношении ручной клади.

Напомним, польский регулятор начал расследование относительно правил перевозки багажа в самолетах лоукостеров WizzAir i Ryanair после многочисленных жалоб пассажиров по этому поводу.

В прошлом году венгерский регулятор оштрафовал WizzAir на 770 тысяч евро за непрозрачное описание сервиса автоматической регистрации (check-in) и направление клиентов к более дорогим пакетам услуг.