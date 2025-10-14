Криза у Франції: соціалісти погрожують недовірою новому уряду, якщо їхні вимоги не виконають

Соціалістична партія Франції, від якої залежить затвердження нового уряду Себастьєна Лекорню, погрожує недовірою новому уряду, якщо їхні вимоги не будуть виконані.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

Соціалісти заявили, що ініціюють недовіру новому уряду Себастьєна Лекорню, якщо прем’єр не пристане на їхні вимоги.

Серед іншого, вони вимагають "невідкладної і повної зупинки" непопулярної пенсійної реформи, а також парламентських дебатів щодо відмови від застосування спецпроцедури за ст. 49.3 конституції, яка дозволяє уряду затверджувати проєкти "через голову" парламенту в обмін на право депутатів після того оголосити уряду недовіру.

Ще однією вимогою є пом’якшення фінансових планів уряду, перед яким стоїть завдання зменшувати гігантський держборг Франції.

Наразі позиція партії є визначальною для майбутнього уряду Лекорню.

16 жовтня правопопулістське "Нацоб’єднання" Ле Пен-Барделли, ультраліва "Нескорена Франція", комуністи і "Зелені" налаштовані висловити йому недовіру, а голоси соціалістів стануть визначальними. Для повалення уряду від них достатньо 25 голосів "за".

Після повторного призначення на посаду Себастьєн Лекорню заявив, що єдиною метою нового уряду буде "подолати політичну кризу".

