Кризис во Франции: социалисты угрожают отставкой правительству, если их требования не выполнят

Социалистическая партия Франции, от которой зависит утверждение нового правительства Себастьяна Лекорню, угрожает недоверием новому правительству, если их требования не будут выполнены.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Социалисты заявили, что инициируют недоверие новому правительству Себастьяна Лекорню, если премьер не согласится на их требования.

Среди прочего, они требуют "неотложной и полной остановки" непопулярной пенсионной реформы, а также парламентских дебатов об отказе от применения спецпроцедуры по ст. 49.3 конституции, которая позволяет правительству утверждать проекты "через голову" парламента в обмен на право депутатов после этого объявить правительству недоверие.

Еще одним требованием является смягчение финансовых планов правительства, перед которым стоит задача уменьшить гигантский госдолг Франции.

Сейчас позиция партии является определяющей для будущего правительства Лекорню.

16 октября правопопулистское "Нацобъединение" Ле Пен-Барделлы, ультралевая "Непокоренная Франция", коммунисты и "Зеленые" настроены выразить ему недоверие, а голоса социалистов станут определяющими. Для свержения правительства от них достаточно 25 голосов "за".

После повторного назначения на должность Себастьен Лекорню заявил, что единственной целью нового правительства будет "преодолеть политический кризис".

