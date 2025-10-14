Посол США в НАТО: способность Украины бить вглубь России могла бы "изменить расчеты Путина"

Предоставление Украине дальнобойных ракет, таких как Tomahawk, могло бы поставить под угрозу много энергетических объектов в России и побудить Путина сесть за стол переговоров – однако окончательное решение о передаче вооружений должен принимать президент США Дональд Трамп.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", заявил журналистам 14 октября посол США в НАТО Мэтью Уитакер.

Американский посол в НАТО убежден, что предоставление Украине дальнобойного оружия могло бы стать одним из факторов давления на Путина, чтобы посадить его за стол переговоров.

"Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент Трамп. Он недавно высказывал свои мысли о том, в чем нуждается Украина, в том числе и по Tomahawk. Президент Трамп, безусловно, имеет окончательное слово в этом вопросе и говорит сам за себя", – так Уиттакер прокомментировал возможность предоставления Украине дальнобойных ракет Tomahawk.

В то же время он отметил, что поставка Украине дальнобойного оружия могла бы повлиять на позиции Кремля относительно войны в Украине.

"Возможность осуществлять удары на большую глубину могла бы изменить расчеты Путина и поставить под угрозу многие объекты, в частности значительную часть энергетической инфраструктуры России", – подчеркнул посол США.

Дипломат отметил, что "война и убийства должны прекратиться, и для этого нужно, чтобы обе стороны сели за стол переговоров и достигли договоренности".

"Пока не похоже, что россияне готовы отказаться от своих максималистских целей, но мы увидим, смогут ли такие шаги, как прерывание деятельности "теневого флота", возможное использование Tomahawk и другие меры, побудить Владимира Путина и россиян сесть за стол переговоров для достижения мирного соглашения", – сказал дипломат.

"Если кто-то и может этого достичь, то, бесспорно, это президент Трамп", – убежден Уитакер.

Как сообщала "Европейская правда", президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский встретятся лично 17 октября в Белом доме, чтобы обсудить, какое оружие необходимо предоставить Украине, в частности, решат ли США предоставить Украине дальнобойные ракеты Tomahawk.

В понедельник Зеленский сообщил, что в США вылетела украинская делегация. Он добавил, что состоятся "несколько других важных встреч" с оборонными компаниями и, возможно, законодателями.

Последний раз Зеленский и Трамп виделись в конце сентября на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

За последние несколько дней Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели два телефонных разговора, которые, в частности, касались предоставления американских крылатых ракет Tomahawk.