Співлідерка "АдН" уперше увійшла в топ політиків Німеччини

Співголова ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" Аліса Вайдель покращила свої позиції в рейтингу найпопулярніших політиків країни та увійшла до першої десятки.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить опитування INSA на замовлення таблоїда Bild.

В останньому опитуванні INSA Вайдель набрала 36,8 бала і піднялась із 15-го на 10-ту сходинку, уперше увійшовши до переліку десяти найпопулярніших політиків Німеччини.

Рейтинг, як і в попередні рази, очолює міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (52,6 бала), переконливо випереджаючи володаря другого місця – лідера Християнсько-соціального союзу Маркуса Зьодера (42,2).

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також дещо покращив позиції в рейтингу і піднявся з 18-го на 15-те місце з показником 35,2 бала.

У межах репрезентативного опитування з 10 по 13 жовтня було опитано 2008 виборців у Німеччині, які мають право голосу. Максимальна статистична похибка становить близько 2,9 відсоткового пункта.

Нагадаємо, останні опитування показують, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" очолює рейтинг симпатій німецьких виборців.

Натомість консервативний блок ХДС/ХСС, який входить до федеральної коаліції, показав один із найгірших результатів за останні роки.