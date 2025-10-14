Лидер "АдГ" впервые вошла в топ политиков Германии

Сопредседатель ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель улучшила свои позиции в рейтинге самых популярных политиков страны и вошла в первую десятку.

Как пишет "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос INSA по заказу таблоида Bild.

В последнем опросе INSA Вайдель набрала 36,8 балла и поднялась с 15-го на 10-е место, впервые войдя в перечень десяти самых популярных политиков Германии.

Рейтинг, как и в предыдущие разы, возглавляет министр обороны Германии Борис Писториус (52,6 балла), убедительно опережая обладателя второго места – лидера Христианско-социального союза Маркуса Зедера (42,2).

Канцлер Германии Фридрих Мерц также несколько улучшил позиции в рейтинге и поднялся с 18-го на 15-е место с показателем 35,2 балла.

В рамках репрезентативного опроса с 10 по 13 октября было опрошено 2008 избирателей в Германии, имеющих право голоса. Максимальная статистическая погрешность составляет около 2,9 процентного пункта.

Напомним, последние опросы показывают, что ультраправая "Альтернатива для Германии" возглавляет рейтинг симпатий немецких избирателей.

Зато консервативный блок ХДС/ХСС, который входит в федеральную коалицию, показал один из худших результатов за последние годы.