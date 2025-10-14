СМИ: в Германии согласовали изменения в модели военной службы с лотерейной системой

Коалиционные партии Германии согласовали между собой изменения в запланированной модели военного призыва, предусматривающей использование лотерейной системы.

Об этом из своих источников стало известно ARD, пишет "Европейская правда".

Фракции ХДС/ХСС и СДПГ в Бундестаге согласовали между собой детали по изменению модели военной службы, предусматривающей в том числе введение лотерейной системы призыва.

Ранее СМИ уже сообщали о высокой вероятности введения лотерейной системы. Принцип будет заключаться в том, что в случае недостатка добровольцев для прохождения военной службы будут по принципу лотереи выбирать призывников среди тех, кто должен заполнять соответствующую анкету. Служба будет длиться от 6 месяцев.

Министр обороны Борис Писториус предоставит данные по нужному количеству призывников.

Голосование Бундестага в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но из-за продолжающихся споров его отложили.

Законопроект, предложенный Писториусом, не предусматривает немедленного восстановления обязательной воинской повинности в Германии. Согласно документу, с 2026 года всем молодым гражданам Германии будут рассылаться анкеты о желании пройти службу в Бундесвере. Заполнение анкеты будет обязательным для мужчин и добровольным для женщин.

Напомним, в Дании с 1 июля вступил в силу призыв женщин в армию наравне с мужчинами. Это первая европейская страна, которая ввела такое нововведение.