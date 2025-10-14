Сікорський: війну в Україні вирішити простіше, ніж конфлікт на Близькому Сході

Віцепремʼєр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що один телефонний дзвінок може покласти край повномасштабному російському вторгненню в Україну.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на RMF FM, про це він сказав на пресконференції у Польщі у вівторок.

На думку Сікорського, для закінчення війни в Україні потрібно лише рішення Владіміра Путіна про виведення російських військ і його дзвінка главі Генштабу РФ Валерію Герасімову.

Саме тому, додав глава польського МЗС, вирішення конфлікту в Україні простіше, ніж закінчення війни на Близькому Сході.

На запитання, чи зростають шанси на дзвінок Путіна Герасімову, Сікорський відповів, що "вони зростають, коли російська економіка починає гальмувати".

"Україна показала, що вже 10 років стримує Путіна на Донбасі. Путін не виграє. Потрібно показати, що ми готові підтримувати Україну в середньостроковій перспективі, і реалізувати наші західні санкції щодо російської нафти, газу та технологій", – додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп раніше кілька разів казав, що владнати ситуацію з розв’язаною РФ війною проти України виявилось складніше, ніж встановити мир на Близькому Сході.

Раніше Сікорський казав, що адміністрація Дональда Трампа повинна вести переговори з Росією виключно з позиції сили.