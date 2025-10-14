Сикорский: войну в Украине решить проще, чем конфликт на Ближнем Востоке

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что один телефонный звонок может положить конец полномасштабному российскому вторжению в Украину.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на RMF FM, об этом он сказал на пресс-конференции в Польше во вторник.

По мнению Сикорского, для окончания войны в Украине нужно только решение Владимира Путина о выводе российских войск и его звонок главе Генштаба РФ Валерию Герасимову.

Именно поэтому, добавил глава польского МИД, решение конфликта в Украине проще, чем окончание войны на Ближнем Востоке.

На вопрос, растут ли шансы на звонок Путина Герасимову, Сикорский ответил, что "они растут, когда российская экономика начинает тормозить".

"Украина показала, что уже 10 лет сдерживает Путина на Донбассе. Путин не выиграет. Нужно показать, что мы готовы поддерживать Украину в среднесрочной перспективе, и реализовать наши западные санкции в отношении российской нефти, газа и технологий", – добавил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее несколько раз говорил, что уладить ситуацию с развязанной РФ войной против Украины оказалось сложнее, чем установить мир на Ближнем Востоке.

Ранее Сикорский говорил, что администрация Дональда Трампа должна вести переговоры с Россией исключительно с позиции силы.