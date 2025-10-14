Швеция построит зернохранилища на севере страны на случай войны

Правительство Швеции поручило Министерству сельского хозяйства закупить резервные запасы зерна для нескольких районов на севере страны, которые могут быть отрезаны в случае конфликта.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба шведского правительства.

Резервные запасы зерна будут предназначены для самых северных ленов (районов) Швеции – Норрботтен, Вестерботтен, Вестерноррланд и Емтланд. На их закупку из бюджета выделят 575 миллионов шведских крон (60 миллионов долларов).

Идея заключается в том, что запасы зерна будут постоянно заменяться, чтобы оно оставалось пригодным к использованию.

"Северная Швеция важна с военно-стратегической точки зрения и имеет особый приоритет для общей обороны. Не случайно именно здесь делаются первые шаги к созданию резервных складов зерна", – сказал министр гражданской обороны Швеции Карл-Оскар Болин.

По словам шведского министра сельского хозяйства Петера Кулльгрена, правительство планирует в долгосрочной перспективе создать зернохранилища по всей Швеции. Средства на это предусмотрены в бюджетном планировании на 2026-2028 годы.

Как сообщалось, шведское правительство в 2026 году планирует увеличить расходы на оборону на 26,6 миллиарда крон ($2,9 миллиарда), приближаясь к целевому показателю НАТО.

В 2024 году главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин заявили, что все граждане страны должны быть готовы к войне.