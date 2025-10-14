В Европе осудили удар РФ по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области
В Европе осудили российский удар FPV-дронами, которым уничтожили два грузовика из гуманитарного конвоя ООН в Херсонской области вблизи Белозерки.
Об этом сообщает "Европейская правда".
Еврокомиссар по вопросам равенства и готовности к чрезвычайным ситуациям Аджа Лабиб назвала случай шокирующим и неприемлемым и подчеркнула, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.
Shocking & unacceptable news from Kherson: a clearly marked UN aid convoy with vital relief was attacked. A grave violation of International Humanitarian Law.
Full solidarity with our partners saving lives under fire.
We stand with Ukraine and call for full accountability.– Hadja Lahbib (@hadjalahbib) October 14, 2025
"Выражаем полную солидарность с нашими партнерами, которые спасают жизни под обстрелами. Выражаем поддержку Украине и призываем к полной ответственности", – написала она.
В МИД Норвегии также осудили обстрел и подчеркнули, что гуманитарные работники в соответствии с международным гуманитарным правом ни при каких обстоятельствах не могут быть целью.
"Этот инцидент демонстрирует безразличие России к жизням гражданских лиц и ее международным обязательствам", – отметили в заявлении.
Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале подчеркнул, что грузовики имели четкую гуманитарную маркировку и везли помощь для гражданских в Белозеровке, которая "месяцами не получала поддержки".
"Такие атаки являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут считаться военным преступлением", – подчеркнул он.
Ранее утром об инциденте сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и призвал партнеров усилить давление на страну-агрессора.
Под удар российских FPV попали грузовики Всемирной продовольственной программы с продуктами и другими товарами первой необходимости, два автомобиля загорелись.
A humanitarian convoy carrying hygiene items, medications, and other aid to war-torn Bilozerka in the #Kherson Region was attacked this morning.– OCHA Ukraine (@OCHA_Ukraine) October 14, 2025
📹 Watch Andrea de Domenico, Head of @OCHA_Ukraine, who accompanied the convoy, speak from the site🔻 pic.twitter.com/9Po7XGqPm1
Напомним, в начале октября во время командировки на востоке Украины от удара российским дроном погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан. Украинский фотограф Георгий Иванченко, который был рядом с ним, получил тяжелые ранения.
Французская национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) начала расследование по факту военного преступления в связи с гибелью Лалликана.