Укр Рус Eng

В Европе осудили удар РФ по гуманитарному конвою ООН в Херсонской области

Новости — Вторник, 14 октября 2025, 19:26 — Мария Емец

В Европе осудили российский удар FPV-дронами, которым уничтожили два грузовика из гуманитарного конвоя ООН в Херсонской области вблизи Белозерки.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Еврокомиссар по вопросам равенства и готовности к чрезвычайным ситуациям Аджа Лабиб назвала случай шокирующим и неприемлемым и подчеркнула, что такие действия являются грубым нарушением международного гуманитарного права.

"Выражаем полную солидарность с нашими партнерами, которые спасают жизни под обстрелами. Выражаем поддержку Украине и призываем к полной ответственности", – написала она.

В МИД Норвегии также осудили обстрел и подчеркнули, что гуманитарные работники в соответствии с международным гуманитарным правом ни при каких обстоятельствах не могут быть целью.

"Этот инцидент демонстрирует безразличие России к жизням гражданских лиц и ее международным обязательствам", – отметили в заявлении.

Гуманитарный координатор ООН в Украине Матиас Шмале подчеркнул, что грузовики имели четкую гуманитарную маркировку и везли помощь для гражданских в Белозеровке, которая "месяцами не получала поддержки".

"Такие атаки являются грубым нарушением международного гуманитарного права и могут считаться военным преступлением", – подчеркнул он.

Ранее утром об инциденте сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и призвал партнеров усилить давление на страну-агрессора.

Под удар российских FPV попали грузовики Всемирной продовольственной программы с продуктами и другими товарами первой необходимости, два автомобиля загорелись.

Напомним, в начале октября во время командировки на востоке Украины от удара российским дроном погиб французский фотокорреспондент Антони Лалликан. Украинский фотограф Георгий Иванченко, который был рядом с ним, получил тяжелые ранения.

Французская национальная антитеррористическая прокуратура (PNAT) начала расследование по факту военного преступления в связи с гибелью Лалликана.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ
Реклама: