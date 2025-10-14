Лідер угорської опозиції обіцяє позбутись енергозалежності від РФ, але не швидко

Очільник найбільшої опозиційної партії Угорщини "Тиса" Петер Мадяр сказав, що виступає за поступову відмову від імпорту російських викопних палив у разі його перемоги на парламентських виборах у 2026 році.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю угорській службі "Радіо Свобода".

Позбавлення енергетичної залежності від Росії є центральним питанням у зусиллях західних держав, спрямованих на позбавлення Москви доходів для продовження агресії проти України.

"Ми хочемо позбутися (російських джерел енергії. – Ред.) не завтра, а до 2035 року. Це не означає, що ми не будемо купувати у (Росії. – Ред.), це означає, що ми знайдемо найдешевші та найбезпечніші (джерела. – Ред.)", – сказав Мадяр.

Він додав, що в разі енергетичної кризи "має бути кілька способів забезпечити" енергетичні потреби Угорщини.

Наразі Угорщина імпортує близько 95% природного газу з Росії, а в першій половині 2025 року близько 92% імпортованої нафти мало російське походження.

Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, який підтримує тісні зв'язки з Москвою, рішуче захищає ці домовленості, стверджуючи, що вони відповідають національним інтересам Угорщини.

Орбан також говорив, що в разі відмови від імпорту нафти й газу з Росії "тисячі сімей розоряться".