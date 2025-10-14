Лидер венгерской оппозиции обещает избавиться от энергозависимости от РФ, но не быстро
Глава крупнейшей оппозиционной партии Венгрии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что выступает за постепенный отказ от импорта российских ископаемых видов топлива в случае его победы на парламентских выборах в 2026 году.
Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью венгерской службе "Радио Свобода".
Избавление от энергетической зависимости от России является центральным вопросом в усилиях западных государств, направленных на лишение Москвы доходов для продолжения агрессии против Украины.
"Мы хотим избавиться (от российских источников энергии. – Ред.) не завтра, а к 2035 году. Это не означает, что мы не будем покупать у (России. – Ред.), это означает, что мы найдем самые дешевые и самые безопасные (источники. – Ред.)", – сказал Мадяр.
Он добавил, что в случае энергетического кризиса "должно быть несколько способов обеспечить" энергетические потребности Венгрии.
В настоящее время Венгрия импортирует около 95% природного газа из России, а в первой половине 2025 года около 92% импортируемой нефти было российского происхождения.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан, который поддерживает тесные связи с Москвой, решительно защищает эти договоренности, утверждая, что они соответствуют национальным интересам Венгрии.
Орбан также говорил, что в случае отказа от импорта нефти и газа из России "тысячи семей разорятся".