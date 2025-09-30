Орбан розповів про розмову з Трампом щодо купівлі Угорщиною російської нафти

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запевняє, що вони говорили з президентом США "як лідери суверенних держав", коли той попросив пояснити купівлю Угорщиною російських енергоресурсів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Harcosok Órája, фрагмент якого виклав у своїх соцмережах.

Орбана запитали про його розмову з Трампом після того, як американський президент висловив подив фактом, що деякі країни Європи досі купують російський газ, та обіцяв поговорити зокрема з Віктором Орбаном.

"Він просто запитав, чому ми купуємо газ і нафту у Росії. А я йому пояснив, як вже пояснював раніше. І він сказав, що він зрозумів", – сказав угорський прем’єр.

"Це ж не так, що Вашингтон телефонує сюди, і далі ми щось робимо… Є дві суверенні держави, з суверенними лідерами, – додав Орбан. – Я не знаю, що американський президент вирішить після розмови зі мною, це йому знати. А я подивлюся, що вирішу після розмови з ним. Ми суверенні країни і суверенні лідери, а не підпорядковані одне одному. Угорщина – не країна, яка служить комусь".

Нагадаємо, Трамп минулого тижня повторив свої очікування, що Європа має якнайшвидше відмовитися від російських енергоресурсів, тому що так "фінансує війну проти себе ж", та сказав, що говоритиме про це зокрема з прем’єром Угорщини.

Після того Трамп і Орбан провели телефонну розмову.

До й після того у Будапешті продовжують наполягати, що не можуть відмовитися від російських енергоресурсів. Зокрема, Орбан заявив, що у разі такого кроку "тисячі сімей розоряться".