Після поступки Лекорню соціалісти обіцяють не голосувати за вотум недовіри уряду

Соціалістична партія Франції не буде підтримувати вотум недовіри уряду Себастьєна Лекорню після того, як він запропонував заморозити суперечливу пенсійну реформу.

Як пише "Європейська правда", про це в ефірі BFMTV сказав депутат від Соціалістичної партії Франції Лоран Бомель.

За словами Бомеля, соціалісти не будуть голосувати за вотум недовіри, висунутий іншими партіями, і подавати власний.

"Ми вважаємо, що відтоді, як прем'єр-міністр оголосив про негайне і повне призупинення пенсійної реформи, підтвердив, що не буде застосовувати статтю 49.3, і що буде можливість провести дебати, в яких остаточне слово з питань податкової справедливості та купівельної спроможності матиме парламент, існують умови для початку бюджетної дискусії", – сказав він.

Депутат-соціалісти додав, що це не означає підтримки проєкту бюджету, який підготував уряд Лекорню, і не виключив, що Соціалістична партія може висунути додаткові вимоги.

16 жовтня правопопулістське "Нацоб’єднання" Ле Пен-Барделли, ультраліва "Нескорена Франція", комуністи і "Зелені" налаштовані висловити йому недовіру. Позиція Соціалістичної партії має вирішальне значення для результату голосування.

Після повторного призначення на посаду Себастьєн Лекорню заявив, що єдиною метою нового уряду буде "подолати політичну кризу".

Читайте детальніше у статті, як Макрон втрачає контроль у Франції та чи уникне він перевиборів.