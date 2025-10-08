У Франції застерігають, що скасовувати непопулярну пенсійну реформу надто дорого

Кілька французьких посадовців застерегли, що скасовувати непопулярну пенсійну реформу – незмінну топтему політичних суперечок – надто безвідповідально й дорого.

Про це повідомляє "Європейська правда" за матерілами BFMTV.

Дискусії довкола пенсійної реформи, що передбачає підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, спалахнули з новою силою після того, як ЗМІ дізналися, що прем’єр Себастьєн Лекорню замовляв дослідження-аналіз щодо наслідків потенційного її скасування.

На додачу, Елізабет Борн – колишня прем’єрка, за якої ухвалили реформу, і чинна міністерка освіти – висловила думку, що це може бути прийнятним кроком задля політичного компромісу у поточній ситуації.

Журналісти з’ясували, що ця її несподівана заява не була скоординована з Макроном і Лекорню.

Щойно призначений міністр економіки й фінансів в уряді Лекорню Роланд Лескюр застеріг, що зміни до ухваленої пенсійної реформи будуть коштувати країні "сотні мільйонів у 2026 і мільярди у 2027 році".

Аналітики Мінфіну порахували, що призупинення реформи буде коштувати 500 млн євро у 2026 році і 3 мільярди у 2027 році. При цьому, як відомо, перед вже низкою останніх прем’єрів Франції стоїть завдання скорочувати гігантський держборг країни.

Президентка регіону Іль-де-Франс, представниця правих "Республіканців" Валері Пекрес заявила, що якщо призупинити реформу, це призведе до "вибухового збільшення наявних дефіцитів пенсійної системи", і це було б безвідповідальним кроком перед наступними поколіннями.

Тим часом уряду Німеччини пропонують збільшити пенсійний вік до 73 років.

У Данії схвалили поступове підвищення пенсійного віку до 70 років.