Франция в 2026 году заимствует рекордные 310 млрд евро

В следующем году Франции необходимо будет заимствовать рекордную сумму – 310 млрд евро – для покрытия всех своих расходов.

Как сообщает Le Figaro, об этом сообщили в казначействе, пишет "Европейская правда".

В Казначействе Франции сообщили, что в следующем году стране придется занять 310 миллиардов евро для финансирования дефицита бюджета и рефинансирования долгов, что станет новым рекордом.

Это на 10 миллиардов больше, чем предыдущие заимствования на 300 млрд евро, также рекордные.

Примерно 175,8 млрд из cуммы направят на выплату старых среднесрочных и долгосрочных долгов, по сравнению с 168 млрд в этом году.

Заимствования составят примерно 10,1% ВВП страны в 2026 году, что все же меньше, чем пиковые 11,2% в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса.

Долги Франции достигают уже 115,6% ВВП.

Напомним, также 14 октября премьер Себастьен Лекорню согласился на требование социалистов о остановке непопулярной пенсионной реформы, чтобы избежать сценария с отставкой и досрочными выборами.

В Минфине ранее посчитали, что приостановка реформы будет стоить 500 млн евро в 2026 году и 3 миллиарда в 2027 году.