Трамп ожидает, что будет говорить с Зеленским о Tomahawk

Американский президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает прибытия президента Украины Владимира Зеленского и речь будет идти о ракетах Tomahawk.

Об этом он сказал на совместном брифинге с президентом Аргентины Хавьером Милеем в Белом доме, цитирует "Европейская правда".

Трамп заявил, что ожидает приезда украинского лидера в пятницу, 17 октября. Американский президент подчеркнул, что "знает", что собирается сказать Зеленский.

"Ему нужно оружие. Он хотел бы иметь Tomahawk. И все остальные хотят Tomahawk. У нас много, много Tomahawk", – сказал он.

За последние несколько дней Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели два телефонных разговора, которые, в частности, касались предоставления американских крылатых ракет Tomahawk.

Зеленский рассказал, что у Украины сейчас есть "неплохие варианты", которые могли бы финансировать потенциальные поставки американских крылатых ракет Tomahawk: "репарационный заем" за счет российских замороженных активов, инициатива НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) по закупке американского оружия для нужд Украины или "мегасделка" с США.

Кроме того, в понедельник, 13 октября, в США вылетела украинская делегация.