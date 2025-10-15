Фицо взбудоражил Словакию предложением отложить местные выборы

Словацкий премьер Роберт Фицо выдвинул идею переноса местных и региональных выборов в Словакии с 2026 на 2027 год.

Об этом сообщает Euractiv, информирует "Европейская правда".

Портал напоминает, что Фицо уже предлагал перенести местные выборы и это предложение вызвало смущение среди местных властей и подозрения даже в его собственной коалиции.

Выступая на съезде своей партии Smer-SD в минувшие выходные, Фицо заявил, что "для всей Словакии будет лучше", если четырехлетний срок полномочий мэров, старост и региональных губернаторов будет продлен, чтобы местные выборы состоялись после следующих парламентских выборов.

Хотя он уже высказывал эту идею ранее, на этот раз его призыв был самым прямым: он настоятельно призвал ассоциации местных органов власти рассмотреть эту возможность, что вызвало бурную реакцию в политической жизни Словакии на этой неделе.

Аналитики и оппозиционные деятели считают, что этот шаг может быть направлен на отвлечение внимания от противоречивого пакета мер по финансовой консолидации правительства или на выигрыш времени в условиях снижения поддержки.

По последним опросам, партия Smer отстает от оппозиционной "Прогрессивной Словакии" на семь процентных пунктов.

Президент Петер Пеллегрини, который обычно является союзником своего премьер-министра, попросил Фицо объяснить свои соображения, предупредив, что если мотивы являются "чисто политическими или тактическими", такие конституционные изменения не должны происходить.

Эта идея также не впечатлила партию Пеллегрини "Голос". Заместитель председателя Эрик Томаш сослался на позицию местных органов власти, а лидер партии Матуш Шутай Эшток заявил, что без заинтересованности оппозиции "такая дискуссия не имеет смысла".

Оппозиционные христианские демократы (KDH), которые недавно поддержали противоречивую поправку Фицо против ЛГБТК+, уже отклонили это предложение.

Иван Корчок из партии "Прогрессивная Словакия" предложил четкую альтернативу: "Если премьер-министр так стремится объединить выборы, давайте объединим парламентские и местные выборы в следующем году. Таким образом Словакия сэкономит деньги – и один год упадка под его правительством".

Ранее правительству Словакии пришлось оправдываться после того, как министр культуры Мартина Шимковичова и ее пресс-секретарь заплатили 16 тысяч евро за билеты в Нью-Йорк.

Перед этим в правительстве Словакии раскритиковали министра внутренних дел Чехии Вита Ракушана из-за присутствия на организованном словацкой оппозицией протесте в Братиславе.