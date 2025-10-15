Стефанішина розповіла, як українська сторона готує зустріч Зеленського і Трампа

Посол України у США Ольга Стефанішина розповіла, як українська делегація у Вашингтоні проводить підготовку до зустрічі президентів Володимира Зеленського і Дональда Трампа.

Про це вона написала у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, Стефанішина поінформувала, що українські делегації працюють в Вашингтоні "над максимальною наповненістю зустрічі" президентів.

Крім того, вона розповіла про "абсолютно новий формат взаємодії".

"Триває діалог між військовими командами, урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром Юлією Свириденко зустрічається з фінансовими партнерами для забезпечення стійкості України, зокрема енергетичної; секретар Рустем Умеров контактує з оборонною промисловістю; очільник Офісу президента Андрій Єрмак матиме низку зустрічей, щоб підготувати основу для розмови лідерів щодо досягнення миру", – зазначила Стефанішина.

За її словами, "важливо зберегти імпульс мирних зусиль під лідерством США, який дозволив врегулювати ситуацію в Газі".

"Саме тому, ми готуємо бекграунд, який покаже потенціал глобального об’єднання для завершення війни в Україні, як це окреслено президентами США та України – мир завдяки силі", – додала Стефанішина.

Окрім військового співробітництва, цього тижня також йтиметься про стратегічне економічне партнерство між Україною та США, зазначила вона.

"Амбіційна двостороння угода про критичні мінерали вже перейшла у фазу реалізації, з початковими проєктами на стадії впровадження", – резюмувала Стефанішина.

Сам Зеленський раніше зазначив, що "детально готується" до зустрічі з президентом США у п’ятницю і обговорює ці деталі з профільними відомствами.

За даними ЗМІ, питання про можливе надання Україні далекобійних ракет Tomahawk буде одним з ключових на зустрічі Зеленського і Трампа.