Стефанишина рассказала, как украинская сторона готовит встречу Зеленского и Трампа
Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, как украинская делегация в Вашингтоне проводит подготовку к встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.
Об этом она написала в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".
В частности, Стефанишина сообщила, что украинские делегации работают в Вашингтоне "над максимальной наполненностью встречи" президентов.
Кроме того, она рассказала о "совершенно новом формате взаимодействия".
"Продолжается диалог между военными командами, правительственная делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встречается с финансовыми партнерами для обеспечения устойчивости Украины, в частности энергетической; секретарь Рустем Умеров контактирует с оборонной промышленностью; глава Офиса президента Андрей Ермак будет иметь ряд встреч, чтобы подготовить основу для разговора лидеров по достижению мира", – отметила Стефанишина.
По ее словам, "важно сохранить импульс мирных усилий под лидерством США, который позволил урегулировать ситуацию в Газе".
"Именно поэтому, мы готовим бэкграунд, который покажет потенциал глобального объединения для завершения войны в Украине, как это очерчено президентами США и Украины – мир через силу", – добавила Стефанишина.
Помимо военного сотрудничества, на этой неделе также речь пойдет о стратегическом экономическом партнерстве между Украиной и США, отметила она.
"Амбициозное двустороннее соглашение о критических минералах уже перешло в фазу реализации, с начальными проектами на стадии внедрения", – резюмировала Стефанишина.
Сам Зеленский ранее отметил, что "детально готовится" к встрече с президентом США в пятницу и обсуждает эти детали с профильными ведомствами.
По данным СМИ, вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет одним из ключевых на встрече Зеленского и Трампа.