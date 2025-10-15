Стефанишина рассказала, как украинская сторона готовит встречу Зеленского и Трампа

Посол Украины в США Ольга Стефанишина рассказала, как украинская делегация в Вашингтоне проводит подготовку к встрече президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Об этом она написала в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

В частности, Стефанишина сообщила, что украинские делегации работают в Вашингтоне "над максимальной наполненностью встречи" президентов.

Кроме того, она рассказала о "совершенно новом формате взаимодействия".

"Продолжается диалог между военными командами, правительственная делегация во главе с премьер-министром Юлией Свириденко встречается с финансовыми партнерами для обеспечения устойчивости Украины, в частности энергетической; секретарь Рустем Умеров контактирует с оборонной промышленностью; глава Офиса президента Андрей Ермак будет иметь ряд встреч, чтобы подготовить основу для разговора лидеров по достижению мира", – отметила Стефанишина.

По ее словам, "важно сохранить импульс мирных усилий под лидерством США, который позволил урегулировать ситуацию в Газе".

"Именно поэтому, мы готовим бэкграунд, который покажет потенциал глобального объединения для завершения войны в Украине, как это очерчено президентами США и Украины – мир через силу", – добавила Стефанишина.

Помимо военного сотрудничества, на этой неделе также речь пойдет о стратегическом экономическом партнерстве между Украиной и США, отметила она.

"Амбициозное двустороннее соглашение о критических минералах уже перешло в фазу реализации, с начальными проектами на стадии внедрения", – резюмировала Стефанишина.

Сам Зеленский ранее отметил, что "детально готовится" к встрече с президентом США в пятницу и обсуждает эти детали с профильными ведомствами.

По данным СМИ, вопрос о возможном предоставлении Украине дальнобойных ракет Tomahawk будет одним из ключевых на встрече Зеленского и Трампа.