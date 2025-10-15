РФ потеряла 1,1 млн военных, из них почти четверть погибшими: новые оценки НАТО

Российская армия за время полномасштабной войны против Украины пересекла отметку в 1,1 млн потерь на поле боя.

Об этом заявил представитель руководства НАТО, общавшийся с журналистами на условиях анонимности на брифинге в штаб-квартире Альянса, сообщает корреспондент "Европейской правды".

В Альянсе сообщили, что в сентябре показатель потерь России вырос по сравнению с предыдущим месяцем, но остается меньше, чем в период особенно массовых "мясных штурмов" весной, а также в прошлом году. В начале осени среднесуточные потери россиян составляли 950 человек.

"Россия все еще имеет чрезвычайно высокий уровень потерь. В 2025 году мы наблюдали в среднем 1200 ежедневных жертв, и сейчас мы уже превысили отметку в 1,1 миллиона жертв, из которых более 250 тысяч погибли в бою", – поделился имеющимися разведданными представитель Альянса.

Также чиновник выразил уверенность в том, что линия обороны Украины устоит, несмотря на натиск.

"Хотя мы продолжаем наблюдать постепенные успехи россиян, мы считаем, что в краткосрочной перспективе крах украинских оборонительных линий остается очень маловероятным", – заявил он.

В НАТО признают заметные потери подконтрольной ВСУ территории, но говорят об уменьшении темпов наступления РФ.

"Российские сухопутные войска, вероятно, захватили около 250 квадратных километров украинской территории в сентябре, что является заметным уменьшением по сравнению с примерно 465 квадратными километрами, которые россияне захватили в августе. Это уменьшение площади, скорее всего, связано со значительной передислокацией нескольких российских дивизий вдоль линии фронта", – объясняют в Альянсе.

Напомним, британская разведка считает, что по состоянию на 2025 год российская армия потеряла более 300 тысяч военных погибшими и ранеными.

В июле глава военной полиции Эстонии заявил, что человеческие потери России в неспровоцированной войне против Украины уже превысили потери советско-финской войны.