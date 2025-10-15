В Нидерландах лидер ультраправых Вилдерс возобновляет предвыборную кампанию после угроз

В Нидерландах лидер ультраправой Партии свободы Герт Вилдерс возобновил свою предвыборную кампанию, которую приостанавливал после того, как узнал, что ему угрожало покушение.

Об этом он написал в своих соцсетях, сообщает "Европейская правда".

Вилдерс ранее говорил, что об угрозе ему сообщила голландская разведывательная служба NCTV.

Он говорил, что у него "плохое предчувствие", поэтому решил прекратить все предвыборные мероприятия.

"Выборы приближаются, это предвыборный сезон... поэтому возвращаемся к работе", – написал Вилдерс 15 октября.

Напомним, недавно в Антверпене задержали трех подозреваемых в планировании джихадистских террористических нападений на политиков, в частности премьера Бельгии Барта де Вевера.

Впоследствии выяснилось, что угроза была не только для де Вевера, но и для лидера ультраправой Партии свободы Герта Вилдерса.

Сам премьер Бельгии отреагировал шуткой на разоблаченное покушение на себя.