У Нідерландах лідер ультраправих Вілдерс призупинив передвиборчу кампанію після погроз

У Нідерландах лідер ультраправої "Партії свободи" Герт Вілдерс вирішив призупинити передвиборчу кампанію, що мала відбутися наприкінці цього місяця, після того як дізнався, що йому загрожував замах.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Через кілька годин після скасування запланованих дебатів на радіо Вілдерс написав у соціальній мережі X, що про загрозу йому повідомила голландська розвідувальна служба NCTV.

"Це не перший випадок за 21 рік, коли я стикаюся з загрозою і охороною, але щоразу це мене дуже лякає", – зазначив політик.

За його словами, розвідувальна служба не вбачає жодної "залишкової загрози",

"Але я маю погане передчуття, тому на цей момент припиняю всі свої передвиборчі заходи", – додав Вілдерс.

Нагадаємо, у четвер в Антверпені затримали трьох підозрюваних у плануванні джихадистських терористичних нападів на політиків, зокрема премʼєра Бельгії Де Вевера.

Згодом з’ясувалось, що загроза була не лише для де Вевера, а й для лідера ультраправої "Партії свободи" Герта Вілдерса.

Сам прем’єр Бельгії відреагував жартом на викритий замах на себе.