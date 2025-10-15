Прем'єрка Литви відповіла на претензії "Зорі Німану" щодо прапора України в Сеймі

Прем’єр-міністерка Литви Інга Ругінене прокоментувала нарікання скандальної партії "Зоря Німану" щодо присутності українського прапора в Сеймі.

Про це повідомляє Delfi, пише "Європейська правда".

Як зазначила Ругінене, той факт, що український прапор вивісили у залі Сейму поруч з литовським триколором, демонструє підтримку України.

"Мені український прапор не заважає, а, навпаки, символізує мужність і рішучість захищати свою країну. Український прапор у Литві означає, що ми надаємо цій країні всіляку підтримку і допомогу, і ми пишаємося тим, що країна не спіткнулася, а продовжує відстоювати свою свободу", – сказала вона.

Раніше стало відомо, що "Зоря Німану" публічно порушила питання про те, чому в Сеймі поряд з литовським триколором висить український прапор. У партії назвали це "незатишним".

А перед тим делегований "Зорею Німану" на посаду міністра культури Ігнотас Адомавічюс не зміг відповісти на питання, чий Крим. Після шквалу критики він був змушений залишити свою посаду.

На додачу, опозиція Литви звернулась до спецслужб через заяви Адомавічюса про Крим.

Лідера партії Ремігіюса Жемайтайтіса раніше звинувачували в антисемітизмі. Крім того, він дозволяв собі зневажливі коментарі на адресу України.