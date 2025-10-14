Скандальна "Зоря Німану" нарікає на присутність у Сеймі Литви українського прапора

У Литві партія "Зоря Німану", що втратила портфель міністра культури після заяв Ігнотаса Адомавічюса про Крим, публічно порушує питання про те, чому в Сеймі поряд з литовським триколором висить український прапор.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

У партії назвали незатишним те, що поряд з литовським прапором у Сеймі представлений український.

"Скільки кольорів у нас на прапорі? Дійсно незатишно, коли одні в коментарях запитують, який насправді литовський прапор. У Сеймі поруч висять прапори двох країн. Інші вигадують усілякі епітети – п'ятиколірний, а може, азербайджанський – синій, червоний, зелений? Іноді дискусії навіть переходять у бік глузувань, але чи такі вже неправі ті, хто заперечує? Адже вони просять свій прапор, а не який-небудь російський? А на них нападають, ніби хтось розмахує червоною ганчіркою", – написали на сторінці партії "Зоря Німану" в соціальній мережі Facebook.

"Підтримка України зрозуміла, але чи справді ми поруч зі своїм прапором юридично зобов'язані скрізь використовувати прапор іншої держави? Що ми можемо сказати про ситуацію з юридичної точки зору? Стаття 12, частина 2 нашого закону допускає використання прапорів інших держав, але тільки тимчасово", – підкреслили в партії.

Кілька тижнів тому суспільство обурилося тим, що в Міністерстві культури зняли українські прапори. Пізніше з'ясувалося, що це було зроблено за усним розпорядженням тодішнього міністра, "німанця" Адомавічюса.

Тим часом, у відповідь на подібний пост, радник прем'єр-міністра Ігнас Добровольскас запевнив, що український прапор в Сеймі є символічним жестом підтримки і буде висіти стільки, скільки буде потрібно.

"Українські прапори можуть висіти в Сеймі стільки, скільки буде потрібно. Це важливий символічний жест, з урахуванням того, що українці досі змушені героїчно захищатися від неспровокованої російської агресії", – заявив Добровольскас.

Нагадаємо, кандидатура призначеного на посаду міністра культури представника "Зорі Німану" Ігнотаса Адомавічюса обурила литовську культурну спільноту.

Після шквалу критики Адомавічюсу (серед іншого, він завагався з відповіддю, чий Крим) довелося йти у відставку.

На додачу, опозиція Литви звернулась до спецслужб через заяви Адомавічюса про Крим.

Лідера партії Ремігіюса Жемайтайтіса раніше звинувачували в антисемітизмі. Крім того, він дозволяв собі зневажливі коментарі на адресу України.