Премьер Литвы ответила на претензии "Зари Немана" по поводу флага Украины в Сейме

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене прокомментировала нарекания скандальной партии "Заря Немана" относительно присутствия украинского флага в Сейме.

Об этом сообщает Delfi, пишет "Европейская правда".

Как отметила Ругинене, тот факт, что украинский флаг вывесили в зале Сейма рядом с литовским, демонстрирует поддержку Украины.

"Мне украинский флаг не мешает, а наоборот, символизирует мужество и решимость защищать свою страну. Украинский флаг в Литве означает, что мы оказываем этой стране всяческую поддержку и помощь, и мы гордимся тем, что страна не споткнулась, а продолжает отстаивать свою свободу", – сказала она.

Ранее стало известно, что "Заря Немана" публично подняла вопрос о том, почему в Сейме рядом с литовским триколором висит украинский флаг. В партии назвали это "неуютным".

А перед тем делегированный "Зарей Немана" на должность министра культуры Игнотас Адомавичюс не смог ответить на вопрос, чей Крым. После шквала критики он был вынужден покинуть свою должность.

В дополнение, оппозиция Литвы обратилась в спецслужбы из-за заявлений Адомавичюса о Крыме.

Лидера партии Ремигиюса Жемайтайтиса ранее обвиняли в антисемитизме. Кроме того, он позволял себе пренебрежительные комментарии в адрес Украины.