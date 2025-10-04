Опозиція Литви звернулась до спецслужб через заяви міністра культури про Крим

У Литві лідер опозиційної партії консерваторів Лаурінас Кащюнас звернувся до Департаменту держбезпеки через міністра культури Ігнотаса Адомавічюса, який відмовився говорити, чий Крим.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначив Кащюнас, просить спецслужбу перевірити, чи може Адомавічюс після своїх заяв працювати із засекреченою інформацією.

"Прошу перевірити, чи є в діях або вчинках міністра культури І. Адомавічюса обставини, які можуть становити загрозу безпеці довіреної інформації", – підкреслив він

Крім того, Кащюнас вважає, що висловлювання міністра культури не відповідають зобов'язанню, закріпленому в програмі уряду, – "і надалі підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України, принцип недоторканності її кордонів".

"У контексті війни Росії проти України, яка становить пряму загрозу всій Європі, відповідь на таке запитання часто-густо показує принципову ціннісну позицію людини щодо агресивних дій Росії проти сусідніх держав", – зауважив він.

Як відомо, у пʼятницю на запитання журналістки lrytas.lt Адомавічюс не зміг одразу відповісти, кому належить Крим, і звинуватив ту в провокації.

Згодом за наполяганням прем'єр-міністерки Литви Інги Ругінене Адомавічюс оголосив про відставку.

Після відставки Адомавічюс таки зміг відповісти на питання про приналежність Криму.