Британія має терміново готуватися до потепління до 2050 року – кліматичний комітет

Комітет з питань зміни клімату Британії заявив, що країна повинна терміново підготуватися до глобального потепління щонайменше на 2 градуси за Цельсієм вище доіндустріального рівня до 2050 року.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Комітет з питань зміни клімату Британії заявив, що країна погано підготовлена до екстремальних погодних умов, які вже спостерігаються.

Як зазначається, цього року Британія пережила найтепліше літо з початку спостережень, що вплинуло на здоров'я, сільське господарство та інфраструктуру, а в декількох регіонах було оголошено посуху.

"Очевидно, що ми ще не пристосувалися до змін погоди та клімату, з якими ми живемо сьогодні, не кажучи вже про ті, що очікуються в найближчі десятиліття", – заявили там.

Комітет з питань зміни клімату окреслив шість критичних сфер: охорона здоров'я, продовольча безпека, стійкість інфраструктури, захист міст і селищ від екстремальних погодних явищ, підтримка державних послуг та економічне зростання, стійке до кліматичних змін.

Група попередила, що не можна виключати глобальне потепління на 4 градуси за Цельсієм до кінця століття, і зазначила, що це слід враховувати в планах будівництва будинків та інфраструктури, щоб вони витримали наступні 75–100 років.

Згідно з оцінками, проведеними на рівні ЄС, екстремальні погодні умови, що фіксувалися в Європі цього літа, призвели до короткострокових економічних втрат у розмірі щонайменше 43 млрд євро, а до 2029 року ці витрати, як очікується, зростуть до 126 млрд євро.

Раніше повідомлялось, що влітку Європейський Союз зазнав найгіршого сезону лісових пожеж за всю свою історію – випалені площі перевищили 1 мільйон гектарів.