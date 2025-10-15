Комитет по вопросам изменения климата Британии заявил, что страна должна срочно подготовиться к глобальному потеплению минимум на 2 градуса по Цельсию выше доиндустриального уровня до 2050 года.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Комитет по вопросам изменения климата Великобритании заявил, что страна плохо подготовлена к экстремальным погодным условиям, которые уже наблюдаются.

Как отмечается, в этом году Великобритания пережила самое теплое лето с начала наблюдений, что повлияло на здоровье, сельское хозяйство и инфраструктуру, а в нескольких регионах была объявлена засуха.

"Очевидно, что мы еще не приспособились к изменениям погоды и климата, с которыми мы живем сегодня, не говоря уже о тех, что ожидаются в ближайшие десятилетия", – заявили там.

Комитет по вопросам изменения климата очертил шесть критических сфер: здравоохранение, продовольственная безопасность, устойчивость инфраструктуры, защита городов и сел от экстремальных погодных явлений, поддержка государственных услуг и экономический рост, устойчивый к климатическим изменениям.

Группа предупредила, что нельзя исключать глобальное потепление на 4 градуса Цельсия к концу века, и отметила, что это следует учитывать в планах строительства домов и инфраструктуры, чтобы они выдержали следующие 75-100 лет.

Согласно оценкам, проведенным на уровне ЕС, экстремальные погодные условия, которые фиксировались в Европе этим летом, привели к краткосрочным экономическим потерям в размере не менее 43 млрд евро, а к 2029 году эти расходы, как ожидается, вырастут до 126 млрд евро.

Ранее сообщалось, что летом Европейский Союз пережил худший сезон лесных пожаров за всю свою историю – выжженные площади превысили 1 миллион гектаров.