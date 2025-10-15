Стефанішина розповіла, як ракети Tomahawk можуть змінити перебіг війни в Україні

Посол України у США Ольга Стефанішина заявила, що ракети великої дальності Tomahawk є потужним засобом стримування, який може зменшити загрозу масованих повітряних атак РФ, якщо Україна їх отримає.

Про це вона сказала у розмові з блогером Маріо Ноуфолом, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Стефанішина, за допомогою ракет Tomahawk Україна може знищити російські засоби ураження ще на етапі підготовки агресора до атаки на українські міста.

"Здатність знищити потенціал агресора на його території запобігає і зменшує мотивацію агресора атакувати Україну на всій її території, накриваючи наші міста ракетами і вбиваючи наших цивільних громадян", – сказала посол.

Крім того, за її словами, просто розуміння того, що Україна має такий потенціал, як Tomahawk, "є дуже серйозним фактором стримування".

"Навіть не обов'язково, щоб Україна використовувала цю зброю в якийсь момент часу. Зараз, коли триває активна війна, це життєво важливо, це абсолютно законно, але навіть якщо, скажімо, є перемир'я або мирна угода, просто розуміння того, що ця здатність є на території України… погодьтеся, я думаю, що це дуже важливий козир у переговорах між Трампом і Путіним", – додала Стефанішина.

Очікується, що наприкінці цього тижня президент США Дональд Трамп говоритиме із Володимиром Зеленським про Tomahawk.

У НАТО вважають, що у разі постачання Tomahawk Україні ця зброя не стане вирішальною, але матиме вплив на полі бою.

Також представник НАТО дуже скептично оцінив можливу відповідь РФ, попри агресивні заяви, що лунають з Москви.