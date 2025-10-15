Стефанишина рассказала, как ракеты Tomahawk могут изменить ход войны в Украине

Посол Украины в США Ольга Стефанишина заявила, что ракеты большой дальности Tomahawk являются мощным средством сдерживания, которое может уменьшить угрозу массированных воздушных атак РФ, если Украина их получит.

Об этом она сказала в разговоре с блогером Марио Ноуфолом, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Стефанишина, с помощью ракет Tomahawk Украина может уничтожить российские средства поражения еще на этапе подготовки агрессора к атаке на украинские города.

"Способность уничтожить потенциал агрессора на его территории предотвращает и уменьшает мотивацию агрессора атаковать Украину на всей ее территории, накрывая наши города ракетами и убивая наших гражданских лиц", – сказала посол.

Кроме того, по ее словам, просто понимание того, что Украина имеет такой потенциал, как Tomahawk, "является очень серьезным фактором сдерживания".

"Даже не обязательно, чтобы Украина использовала это оружие в какой-то момент времени. Сейчас, когда идет активная война, это жизненно важно, это абсолютно законно, но даже если, скажем, есть перемирие или мирное соглашение, просто понимание того, что эта способность есть на территории Украины... согласитесь, я думаю, что это очень важный козырь в переговорах между Трампом и Путиным", – добавила Стефанишина.

Ожидается, что в конце этой недели президент США Дональд Трамп будет говорить с Владимиром Зеленским о Tomahawk.

В НАТО считают, что в случае поставки Tomahawk Украине это оружие не станет решающим, но будет иметь влияние на поле боя.

Также представитель НАТО очень скептически оценил возможный ответ РФ, несмотря на агрессивные заявления, звучащие из Москвы.