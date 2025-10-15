Міністр оборони Німеччини обіцяє рішучу реакцію на будь-які загрози на кордоні з боку РФ

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що його країна рішуче відреагує, якщо Росія вирішить випробувати німецькі кордони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус виступив в рамках засідання міністрів оборони країн НАТО, яке зараз проходить у Брюсселі.

Він заявив, що Німеччина витратить 10 млрд євро на розробку всіх видів безпілотників протягом наступних років, і що країна запропонує взяти на себе провідну роль у будь-якій запропонованій системі протиповітряної оборони ЄС.

"Якщо Росія і Владімір Путін вирішать випробувати німецькі кордони, Німеччина відреагує рішуче", – додав Пісторіус.

Міністр також підтвердив, що Німеччина розмістить винищувачі у Польщі для патрулювання.

Нагадаємо, впродовж останніх тижнів у повітряному просторі низки країн ЄС фіксували невідомі безпілотники. Зокрема, оборонний гігант Бельгії повідомив про зростаючу кількість підозрілих дронів над своїми об'єктами.

2 жовтня аеропорт Мюнхена призупинив роботу через присутність невідомого безпілотника чи безпілотників.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що, на його думку, за польотами багатьох безпілотників, помічених над Німеччиною, стоїть Росія.