Министр обороны Германии обещает решительную реакцию на любые угрозы на границе со стороны РФ

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна решительно отреагирует, если Россия решит испытать немецкие границы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Министр обороны Германии Борис Писториус выступил в рамках заседания министров обороны стран НАТО, которое сейчас проходит в Брюсселе.

Он заявил, что Германия потратит 10 млрд евро на разработку всех видов беспилотников в течение следующих лет, и страна предложит взять на себя ведущую роль в любой предложенной системе противовоздушной обороны ЕС.

"Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно", – добавил Писториус.

Министр также подтвердил, что Германия разместит истребители в Польше для патрулирования.

Напомним, в течение последних недель в воздушном пространстве ряда стран ЕС фиксировали неизвестные беспилотники. В частности, оборонный гигант Бельгии сообщил о растущем количестве подозрительных дронов над своими объектами.

2 октября аэропорт Мюнхена приостановил работу из-за присутствия неизвестного беспилотника или беспилотников.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, по его мнению, за полетами многих беспилотников, замеченных над Германией, стоит Россия.