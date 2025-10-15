Як Косово виходить з політичної кризи і чим місцеві вибори сприяли цьому

В Республіці Косово 12 жовтня відбулися чергові, п’яті після проголошення незалежності, місцеві вибори.

Тільки за два дні до місцевих виборів була нарешті розблокована робота парламенту. За вісім місяців після виборів до парламенту в країні обрали заступника спікера від сербських депутатів. І лише за день до виборів прем’єру Альбіну Курті (лідер керівної партії "Самовизначення") президентка Вйоса Османі доручила сформувати новий уряд.

На місцевих виборах увага була прикута саме до півночі Косова, де існував гострий конфлікт між сербською громадою та місцевою владою, обраною попри безпрецедентний бойкот виборів.

Цього разу представники сербської громади в Косові не бойкотували вибори.

А партія "Сербський список", напряму пов’язана з президентом Сербії Александром Вучичем, виграла у 9 з 10 сербських општин.

Ця перемога стала можливою завдяки підтримці Белграда – фінансовій та організаційній, а також силі партійної дисципліни.

Сербські політики відзначили, безумовно, не публічно, перемогу як "повернення сербської громади в Косові до політичного життя".

І з іншого боку – фактично визнали помилковість попередньої політики бойкотування політичного життя країни косовськими сербами.

Швидше за все, прем’єр Косова Альбін Курті буде змушений обмежити свій юнацький радикалізм та погодитися на формування Асоціації сербських муніципалітетів (АСМ) – адже від його небажання шукати компроміс з цього непростого питання вже втомилися не лише в самій країні, а й в Албанії, США, ЄС.

Нагадаємо, міжнародні гравці наполягають на дотриманні Приштиною міжнародних договорів, і насамперед – створенні АСМ, що передбачають двосторонні угоди, підписані сторонами у Брюсселі (2013 рік) та Охриді (2023 рік).

Курті пручався створенню Асоціації сербських муніципалітетів, в чому вбачає загрозу для безпеки і цілісності Косова.

Але продовження такого курсу Косова може призвести до обмеження фінансово-економічної допомоги та посилення міжнародної ізоляції країни.

З іншого боку, повернення сербів до локальних органів влади відкриває вікно можливостей для започаткування конструктивної співпраці з центральними органами влади та запобігання черговим спробам заблокувати їхню діяльність.

Ще один результат нинішніх місцевих виборів – косовари висловили своє незадоволення політиками від керівного "Самовизначення". Її кандидати перемогли лише в трьох општинах, а опозиційні косовські партії – у восьмі.

Звичайно, попереду другий тур, де боротьба вестиметься ще за 17 крісел мерів, і все може змінитися.

Проте вже очевидно, що головною проблемою для Курті та його партії стане ситуація у Приштині. Підсумки боротьби за столицю стануть перевіркою спроможності Курті сформувати керівну більшість у парламенті.

Швидше за все, він буде змушений формувати багатопартійний уряд та шукати у парламенті союзників, оскільки "Самовизначення" не змогла отримати більшості й на парламентських виборах.

Збільшення кількості опозиційних мерів відкриває можливості для розширення внутрішньополітичного діалогу, що позитивно позначиться на посиленні внутрішньої легітимності центральної влади, укріпленні державних інституцій на місцях та в центрі, відповідальності перед міжнародними партнерами.

Створення ефективної системи місцевого самоврядування стане також важливим кроком на євроінтеграційному шляху Косова.

Більш того, результати виборів, їхня відповідність демократичним стандартам сприятимуть виходу країни з міжнародної ізоляції. Громадянське суспільство продовжує розвиватися.

