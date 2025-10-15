Как Косово выходит из политического кризиса и чем местные выборы способствовали этому

В Республике Косово 12 октября состоялись очередные, пятые после провозглашения независимости, местные выборы.

Всего за два дня до местных выборов была наконец разблокирована работа парламента. Через восемь месяцев после выборов в парламент в стране избрали заместителя спикера от сербских депутатов. И только за день до выборов премьеру Альбину Курти (лидер правящей партии "Самоопределение") президент Вьоса Османи поручила сформировать новое правительство.

О том, как местные выборы в Косове сигнализируют про выход страны из кризиса, читайте в статье эксперта по Западным Балканам Владимира Цыбульника Косово голосует за выход из кризиса: почему местные выборы стали шансом на взаимопонимание. Далее – краткое ее изложение.

На местных выборах внимание было приковано именно к северу Косова, где существовал острый конфликт между сербской общиной и местными властями, избранными несмотря на беспрецедентный бойкот выборов.

В этот раз представители сербской общины в Косове не бойкотировали выборы.

А партия "Сербский список", напрямую связанная с президентом Сербии Александром Вучичем, выиграла в 9 из 10 сербских општин.

Эта победа стала возможной благодаря поддержке Белграда – финансовой и организационной, а также силе партийной дисциплины.

Сербские политики отметили, безусловно, не публично, победу как "возвращение сербской общины в Косове к политической жизни".

И с другой стороны – фактически признали ошибочность прежней политики бойкотирования политической жизни страны косовскими сербами.

Скорее всего, премьер Косова Альбин Курти будет вынужден согласиться на формирование Ассоциации сербских муниципалитетов (АСМ) – ведь от его нежелания искать компромисс по этому непростому вопросу уже устали не только в самой стране, но и в Албании, США, ЕС.

Напомним, международные игроки настаивают на соблюдении Приштиной международных договоров, и прежде всего – создании АСМ, предусмотренных двусторонними соглашениями, подписанными сторонами в Брюсселе (2013 год) и Охриде (2023 год).

Курти сопротивлялся созданию Ассоциации сербских муниципалитетов, в чем видит угрозу для безопасности и целостности Косова.

Но продолжение такого курса Косова может привести к ограничению финансово-экономической помощи и усилению международной изоляции.

С другой стороны, возвращение сербов в местные органы власти открывает окно возможностей для начала конструктивного сотрудничества с центральными органами власти и предотвращения очередных попыток заблокировать их деятельность.

Еще один результат нынешних местных выборов – косовары выразили свое недовольство политиками от правящей партии "Самоопределение". Ее кандидаты победили только в трех општинах, а оппозиционные косовские партии – в восьми.

Конечно, впереди второй тур, где борьба будет вестись еще за 17 кресел мэров, и все может измениться.

Однако уже очевидно, что главной проблемой для Курти и его партии станет ситуация в Приштине. Итоги борьбы за столицу станут проверкой способности Курти сформировать руководящее большинство в парламенте.

Скорее всего, он будет вынужден формировать многопартийное правительство и искать в парламенте союзников, поскольку "Самоопределение" не смогло получить большинства и на парламентских выборах.

Увеличение количества оппозиционных мэров открывает возможности для расширения внутриполитического диалога, что положительно скажется на усилении внутренней легитимности центральной власти, укреплении государственных институтов на местах и в центре, ответственности перед международными партнерами.

Создание эффективной системы местного самоуправления станет также важным шагом на евроинтеграционном пути Косова.

Более того, результаты выборов, их соответствие демократическим стандартам будут способствовать выходу страны из международной изоляции. Гражданское общество продолжает развиваться.

Подробнее – в материале Владимира Цыбульника Косово голосует за выход из кризиса: почему местные выборы стали шансом на взаимопонимание.