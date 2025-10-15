У Німеччині чоловіка зняли з рейсу через жарт про "бомбу" в термосі

43-річного чоловіка не пустили на рейс в аеропорту Франкфурта-на-Майні після того, як він сказав, що нібито проніс із собою бомбу.

Як пише "Європейська правда", про це в середу повідомила поліція Франкфурта-на-Майні.

Під час перевірки на контрольно-пропускному пункті аеропорту Франкфурта-на-Майні співробітники служби безпеки виявили в 43-річного пасажира термочашку.

На питання, що в чашці, чоловік відповів: "Бомба". Але коли йому пояснили наслідки цих слів, він сказав, що пожартував, а в термочашці було просто пиво.

"Подальша експертиза підтвердила, що контейнер і його вміст нешкідливі. Тим не менш, заява мала для німця серйозні наслідки. Через його погрози чоловікові заборонили виліт до Анталії", – ідеться в повідомленні.

Поліція також почала проти чоловіка попереднє провадження за порушення громадського порядку шляхом погроз вчинення кримінальних злочинів.

У жовтні 2024 року пасажирський літак, який виконував рейс з Нью-Делі до Лондона, був змушений екстрено сісти у німецькому Франкфурті після повідомлення про те, що на його борту є бомба.

У травні 2025 року у другому за величиною аеропорту Брюсселя Шарлеруа довелось зупиняти роботу через повідомлення про бомбу.