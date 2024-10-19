У Франкфурті екстрено сів пасажирський літак через повідомлення про бомбу

Пасажирський літак, який виконував рейс з Нью-Делі до Лондона, був змушений екстрено сісти у німецькому Франкфурті після повідомлення про те, що на його борту є бомба.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

На борту літака індійської авіакомпанії Vistara, перебувало 147 осіб.

За даними поліції, дані про замінування надійшли через публікацію в X (Twitter).

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Правоохоронці евакуювали пасажирів та екіпаж літака і провели обшук з собаками. Жодних вибухових пристроїв на борту не виявили.

Звістка про екстрену посадку літака авіакомпанії Vistara з'явилася через день після того, як індійська поліція заарештувала неповнолітнього в Мумбаї за підозрою в тому, що він погрожував вибухом в Інтернеті.

Кілька індійських авіалайнерів нещодавно отримали численні погрози через соціальні мережі. Всі вони виявилися хибними.

Нещодавно літак з Кракова до Парижа розвернули в повітрі через агресивного пасажира.

Також повідомляли, що літак British Airways, що розпочав рейс з Лондона до острова в Індійському океані, розвернули над Європою після виявлення технічної проблеми.