В Германии мужчину сняли с рейса из-за шутки о "бомбе" в термосе

43-летнего мужчину не пустили на рейс в аэропорту Франкфурта-на-Майне после того, как он сказал, что якобы пронес с собой бомбу.

Как пишет "Европейская правда", об этом в среду сообщила полиция Франкфурта-на-Майне.

Во время проверки на контрольно-пропускном пункте аэропорта Франкфурта-на-Майне сотрудники службы безопасности обнаружили у 43-летнего пассажира термокружку.

На вопрос, что в кружке, мужчина ответил: "Бомба". Но когда ему объяснили последствия этих слов, он сказал, что пошутил, а в термокружке было просто пиво.

"Дальнейшая экспертиза подтвердила, что контейнер и его содержимое безвредны. Тем не менее, заявление имело для немца серьезные последствия. Из-за его угроз мужчине запретили вылет в Анталию", – говорится в сообщении.

Полиция также начала против мужчины предварительное производство за нарушение общественного порядка путем угроз совершения уголовных преступлений.

В октябре 2024 года пассажирский самолет, выполнявший рейс из Нью-Дели в Лондон, был вынужден экстренно сесть в немецком Франкфурте после сообщения о том, что на его борту есть бомба.

В мае 2025 года во втором по величине аэропорту Брюсселя Шарлеруа пришлось останавливать работу из-за сообщения о бомбе.